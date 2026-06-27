Moj edini heroj v tej zmešnjavi

Štirideset let je imel najbolj goreče občinstvo. Stadioni so bili premajhni, za na stotisoče občudovalcev so bila sčasoma dovolj velika le polja.

Na odru ni počel nič posebnega. Zmeraj je bil oblečen v kavbojke in srajco, malo se je zibal, izstopal je kvečjemu s sončnimi očali. Ni razbijal, skakal ali kričal. V rokah je imel mikrofon in pel. Ni bil tipičen rock zvezdnik, a vprašanje je, ali je kateri drugi frontman (po svetu) na svojih koncertih spravil v ekstazo toliko ljudi kot on. Carlos Alberto Solari. Ali kot ga pozna Argentina – Indio Solari. V Argentini citirajo njegove pesmi in izjave, mladi in stari imajo doma na steni njegove podobe, na tisoče jih ima vtetoviran njegov obraz in verze, obstajajo celo bari in trgovine, ki so jih poimenovali po njegovih pesmih, skoraj v vsaki argentinski soseski je grafit njemu v čast. Leta 1976 je v La Plati nastala rock skupina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Dolgo ime je ...