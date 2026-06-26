Moj mali, privatni muzej osamosvojitve

Če bi imeli na levici nekaj ambicij in talenta, da se gredo hegemonijo, bi lahko o osamosvojitvi pripovedovali svojo zgodbo.

Če bi držalo, da se slovenska levica napaja pri Antoniu Gramsciju, filozofu, političnem zaporniku in soustanovitelju italijanske komunistične stranke, bi ta pokazala več političnega talenta. Gramscijev koncept hegemonije, uveljavljanje ideoloških usmeritev skozi kulturo, ko vladajoča ideologija postane nekaj samoumevnega, tako rekoč naravnega, naj bi bil orodje, ki ga levica uporablja, da si zagotovi trajno oblast. Če bi levica res razumela koncept hegemonije, bi pred štirimi leti z veseljem sprejela darilo, ki je ležalo na mizi. Na mizi je bil Muzej osamosvojitve, javni zavod, ki naj bi zbiral, katalogiziral in predstavljal gradivo o enem od najpomembnejših zgodovinskih trenutkov slovenske nacije. Da je bila osamosvojitev gigantski zgodovinski dosežek, ni dvoma. Da so mesta in vasi ...