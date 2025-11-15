Moja duša v kraljestvu rastlin

V veliki meri se moramo za obilje ali vsaj komaj zadostnost zahvaliti neštetim zelenim bitjem, ki energijo, hranila in vitamine za nas sproščajo tudi skozi vse rastlinojede živali, ki jih potem položimo na krožnike ali palmove liste – ali karkoli pač uporabljamo. Pravzaprav bi morali zelenim prijateljicam postavljati oltarje in svetišča, ne nevidnim božanskim bitjem, ki smo si jih izmislili bolj za strah kot za pogum. Si predstavljate: pridejo prijatelji na večerjo in pred nami zelenjava vseh vrst, sadje, gobe, in reče gostiteljica: sklenimo roke in molimo zahvalno molitev naravi in tem darovom, ki jih bomo zaužili, kajti oni so, ki ohranjajo naše srce, da poganja kri in naše možgane, da mislimo prijazne misli in nas ne ženejo ves čas na vojno in v nasilje.