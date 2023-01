Moja resnica o javnem zdravstvu

V nadaljevanju preberite:

Te dni mineva leto dni od začetka moje kalvarije. Od januarja lani sem več mesecev kot sin hudo bolnih staršev, na žalost, neprostovoljno spoznaval slovenski zdravstveni sistem. V tem času sem si izoblikoval svojo resnico o zdravstvu. Moja resnica ni objektivna, ni podkrepljena s podatki in statistikami niti ne raziskovanjem vzrokov in posledic. To je resnica z vidika uporabnika storitev, kot sem jo živel in doživel.