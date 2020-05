FOTO:Moje stare knjige so kot stari ljubimci

Lani je bila za roman The Faculty of Dreams nominirana za mednarodnega bookerja, kar doslej ni uspelo nobeni švedski pisateljici ali pisatelju. Roman Beckomberga. Oda moji družini, ki je v prevodu Ive Klemenčič letos izšel pri Beletrini, so švedski kritiki označili za Čarobno goro našega časa, preveden pa je bil v skoraj trideset jezikov. Sara Stridsberg bi morala Slovenijo marca obiskati v sklopu festivala Fabula, toda izbruh novega koronavirusa ji je prekrižal načrte.Njena dela pogosto temeljijo bodisi na ženskih literarnih likih (Lolita Nabokova) bodisi na resničnih osebnostih (švedska plavalka Sally Bauer in ameriška ...