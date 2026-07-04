Molk in dvojni standardi Zahoda niso nekaj novega

Aminatu Ali Ahmed Hajdar opozarja na represijo v zadnji afriški koloniji.

Aminatu Ali Ahmed Hajdar je najbolj znana borka za pravice prebivalcev Zahodne Sahare oziroma Sahravijcev, ljudstva, ki se že več kot pol stoletja pod maroško okupacijo bori za pravico do samoodločbe. Letos je predavala na ljubljanski filozofski fakulteti, na novinarski konferenci v državnem zboru je predstavila stanje v zadnji afriški koloniji. Zahodna Sahara je bila španska kolonija, a ko je Španija pod pritiskom napovedala referendum o neodvisnosti in umik iz kolonije, sta leta 1975 Zahodno Saharo napadla sosednja Maroko in Mavretanija. Sahravijsko narodnoosvobodilno gibanje Polisario je odbilo mavretanske napade, Maroko pa je v dolgi vojni s saharskimi gverilci zavzel in okupiral večino ozemlja Zahodne Sahare. Polisario še vedno obvladuje redko poseljeno puščavsko območje, ki ga od ...