Moni Ovadia: Še sreča, da imamo revolucionarje

Njegova mama, pevka, je bila Judinja srbskega rodu. Oče, violinist, je bil v Bolgariji živeči Jud turško-grškega rodu. Salomone ​Moni Ovadia se je rodil leto dni po vojni, ki sta jo starša preživela, ker je bil Plovdiv za Jude varno mesto. Tri leta po rojstvu se je družina zaradi porajajočega se povojnega antisemitizma preselila v Italijo.

Je človek kulture in umetnosti, med najuglednejšimi na italijanskem prizorišču. V državi in širše izvirni pobudnik glasbenega gledališča, ki povzema in presnavlja izročilo jidiš kulture.