Monologi v prozi

Junak prvega romana Woodyja Allena Kaj je z Baumom? (What's With Baum?) je na robu osebnega prepada. Ko po naključju odkrije skrivnost o Thanu, se znajde na razpotju. Ali naj skrivnost obdrži in pusti Thanu, da uživa v svojem nezasluženem in zelo zoprnem uspehu, ali pa jo razkrije in uniči tisto malo, kar je še ostalo od njegovega odnosa s Connie?

»Osamljenost, črne luknje, minevanje časa, vlomilci, neuspeh, dvigala – lahko bi še našteval, ampak tukaj bi bili ves dan,« Baum pove, ko ga Thanova simpatična zaročenka Sam vpraša, česa se boji. To je Allenov New York, ohranjen v jantarju in imun na spremembe, ne glede na to, kaj se dogaja v družbi.

Allenova proza se pogosto zdi kot njegov monolog. Medtem ko Baum razmišlja o možnosti, da njegov čeden in uspešen brat Josh seksa s Connie, ko sta sama ujeta v snežni nevihti v Conniejini podeželski hiši, bralec praktično sliši Allenov glas in intonacijo. »Čeden, možat Josh z ljubko žensko, katere spolna aktivnost z možem že nekaj časa upada,« razmišlja Baum. »Snežinke, ki tiho padajo, pijača, kamin, ki plamti, Josh z libidom, ki bi moral iti v Guinnessovo knjigo rekordov. Bi se uprl? Bi se lahko? Bi se kdo v podobnih okoliščinah?«

Kdo bo igral Woodyja Allena?

Ko se je Allen staral, je iskal nadomestne igralce, ki bi igrali »lik Woodyja Allena«; med njimi so bili Kenneth Branagh, Owen Wilson in Jesse Eisenberg. Nekateri so bili bolj učinkoviti kot drugi, vendar nikoli ni zares delovalo. Allenova edinstvena prisotnost pred kamero je bila nujno potrebna. Kot da bi Chaplin našel drugega igralca za vlogo Potepuha, medtem ko bi on zgolj režiral. Čeprav ni tako velik kot Chaplin, je Allen skoraj tako edinstven. Bil je vedno v središču svojega kozmosa, dokler mu visoka starost in stigma, povezana z njim, tega nista onemogočili. Ta suhljata, rahlo histerična figura je eksistencialni obup spremenila v humor. Kdo drug kot Woody Allen bi se lahko pošalil iz mita o Sizifu, ne da bi mu odvzel globino. »Ali koga briga, da potiskam skalo na hrib?« Baum sprašuje samega sebe. »In če jo kdaj spravim gor, kaj za vraga imam potem? Skalo na hribu.«

Kaj je z Baumom? ne ponuja nič novega. Roman je potovanje skozi Allenove dobro znane strahove in želje. Je jedrnat in dobro napisan, občasno precej smešen. Njegova največja vrednost je, da Woodyju Allenu vrača njegov prepoznaven glas, kar je po nizu povprečnih filmov dobrodošlo.