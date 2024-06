V nadaljevanju preberite:

Slovenski parlament naj bi na pobudo vlade končno priznal Palestino. Boris Vezjak analizira vzroke, zakaj se to dogaja tako pozno, neodločno in slabokrvno. Neodločnost in kapricioznost dogajanja, pove, pravzaprav kažeta širšo metodo delovanja vlade Roberta Goloba, ki je ni mogoče oceniti pozitivno.