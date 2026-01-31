Morda pa je za vse kriv Mercator

Odkar je Donald Trump pred leti prvič bolj ali manj jasno artikuliral svojo željo po zavzetju danskega avtonomnega ozemlja, se je kar nekaj ljudi vprašalo, ali ta morda ne temelji na predsednikovi napačni predstavi o dejanski velikosti tega arktičnega otoka. Kaj, če je Trump nič drugega kot žrtev slabe interpretacije zemljevidov? Peščica neuradnih pričevanj o nastanku njegove obsedenosti z Grenlandijo te možnosti ne izključuje.

S priključitvijo Grenlandije bi se ameriško ozemlje vsekakor znatno povečalo. Vprašanje pa je, ali bi bila Trumpova želja po zavzetju Grenlandije še tako velika, če bi otok namesto na Mercatorjevi projekciji uzrl na katerem od drugih prikazov zemeljskega površja.