Morda vsi poznamo žensko, ki bi morala zbežati iz svojega življenja

Ženska sede v avto, se iz mesta odpelje proti morju in za sabo pusti vse. To je osnovna zgodba romana Fine de Claire švedskega pisatelja Daniela Gustafssona.

»Morda je to psihološka značilnost moških: če niso več na vrhu hierarhije, se raje umaknejo. Tudi literarno ustvarjanje na Švedskem danes v veliki meri oblikujejo ženske. Predstavljajo približno 70 odstotkov ljudi v knjižni industriji, uredništvih, založbah in drugih poklicih. Na vrhu največjih založb pa so še vedno pogosto moški.« FOTO: Håkan Elofsson/Natur&Kultur

O svojem romanu bo govoril 14. maja v ciklu Literarnih ekokrajin v Cankarjevem domu. Z njim se bosta pogovarjala Maša Jelušič in Andrej Blatnik. V njegovem pisanju se pogosto srečata severnjaška zadržanost in srednjeevropska melanholija. Kritiki ga opisujejo kot avtorja počasnih, natančno izbrušenih stavkov, pod katerimi ves čas tli občutek tesnobe, samote in neizgovorjene čustvenosti. Je tudi izjemen prevajalec iz madžarskega jezika. Ko sem brala njegov roman, ki je neke vrste road movie, sem veliko premišljevala o ostrigah, ki so eden glavnih akterjev zgodbe. To prastaro bitje, ki je starejše od večine živih in naprednejših oblik življenja na planetu, pisatelj opisuje, da bi spregovoril o sodobnem svetu, v katerem živimo, in o usodi junakinje. Kot piše v knjigi: »Apnenčasta lupina se ...