FOTO:Moria, pogorišče Evrope

Sedemnajstletna Afganistanka Mahdie Jafari se boji. Za svojo prihodnost, za telesno nedotakljivost, za dvanajstletnega brata, za bolno mater. Potem ko je po požaru v taborišču Moria na cestah in v gozdovih brez vode, hrane in možnosti vsaj osnovne higiene preživela deset dni, je bila – podobno kot skoraj 12.000 beguncev in migrantov – z mamo in bratom prisiljena vstopiti v novo ad hoc zgrajeno taborišče Kara Tepe. Tega so grške oblasti neverjetno hitro postavile na območju nekdanjega vojaškega strelišča, še vedno polnega nabojev. »V Morii sem vsako jutro telovadila. Tako sem bila bolj mirna. Zato sem spat hodila ...