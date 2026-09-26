Morje bo vplivalo na vse ljudi, ne le na tiste, ki živijo ob obali

Oceani predstavljajo približno 71 odstotkov zemeljske površine, preostalih 29 odstotkov zavzema kopno. Brez njih bi bile posledice podnebnih sprememb veliko hujše, kot so. Do zdaj so oceani vsrkali okoli 90 odstotkov odvečne toplote, ki je nastala zaradi izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje, in približno tretjino izpustov ogljikovega dioksida, ki jih ustvari človeštvo. Vendar njihova sposobnost vpijanja toplote ni neomejena. Ceno plačujejo z upadanjem morske biodiverzitete. Koralni grebeni gredo po poti ledenikov.

Račune za blažitev podnebnih sprememb oceani izstavljajo tudi človeštvu, med drugim z vse močnejšimi vremenskimi ekstremi in dvigom morske gladine. S slovenskimi raziskovalci smo se podali na morje in v laboratorije, da bi izvedeli, kako podnebne spremembe vplivajo na Sredozemsko morje in severni Jadran, ki se segrevata še hitreje od svetovnih morij in sta zato, tako kot kopno, ki ju obdaja, žarišče podnebnih ­sprememb.