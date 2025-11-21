Mož, ki mu je bila v roke zaupana usoda človeštva

V nadaljevanju preberite:

Po njegovem bi se moralo več držav pri prehodu na obnovljive vire energije zgledovati po Kitajski, namesto da se pritožujejo, da jih ta prehiteva. Kot zgled, da je mogoče preseči notranja nasprotja, je izpostavil Brazilijo, ki je pred kratkim postala ena od glavnih proizvajalk nafte in zemeljskega plina, hkrati je »prvakinja« v obnovljivih virih energije. Brazilijo je označil za »mikrokozmos sveta«. »Je država z največjimi tropskimi gozdovi in največjim proizvajalcem mesa.« Njegovo razmišljanje odseva razmerja moči v brazilski politiki, kjer je na eni strani levičarski predsednik, na drugi pa kongres, v katerem prevladujejo politiki, povezani z industrijskimi interesnimi skupinami, zlasti kmetijskimi.

Pod predsednikom Luizom Inácijem Lulo da Silvo, ki je napovedal konec krčenja gozdov do leta 2030, je Brazilija zmanjšala stopnjo deforestacije amazonskega gozda za polovico. Izpusti toplogrednih plinov so se lani zmanjšali za 16,7 odstotka, kar je največ v zadnjih petnajstih letih. Izpuste metana, močnega toplogrednega plina, zaradi privilegiranega položaja industrijskega kmetijstva ignorira. S podpisom sporazuma med EU in Mercosurjem se bodo ti gotovo še povečali.