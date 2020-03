FOTO:Možgani so organ, ki se lahko dobro prilagaja izzivom novih tehnologij

V človeškem telesu so možgani najbolj kompleksen organ. Najsi mislimo, čutimo, spimo ali se gibamo, to počnemo tudi z možgani, v katerih okoli sto milijard živčnih celic oz. nevronov med seboj nenehno vzpostavlja, ukinja in obnavlja povezave.Želatinasti nagubani organ, v katerem se stikajo živčni, hormonski in imunski sistem in ki uravnava ter nadzira delovanje celotnega človeškega telesa, je tudi sedež inteligence, ki pa zadnja desetletja izgublja status edinstvene človeške lastnosti, saj jo pripisujejo tudi živalim, rastlinam in strojem, pa najsi nevrone imajo ali nimajo. O delovanju možganov ter izzivih in tveganjih, ki ...