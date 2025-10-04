Hollywood v Gazi: Nobelova nagrada za genocid?

V nadaljevanju preberite:

Če je bil teden po čem poseben, je bil po Trumpovi nameri, da na Bližnjem vzhodu »po kakih petsto letih«, kot se je izrazil, vzpostavi ultimativni mir. Medtem tista slovenska politika, ki gradi na kulturnem boju in dvopolnosti, miruje in ne ve čisto natančno, kje in kako bi se lotila česa podobnega. Čeprav Benjamin Netanjahu s stisnjenimi zobmi očitno spet narekuje tempo in pogoje umiritve genocida, ima tokrat večjo težavo, kot sta geostrategija Bližnjega vzhoda in dominacija Izraela. Ta težava je Trumpov egocentrizem. Želi si namreč prejeti Nobelovo nagrado za mir, za katero ga je javno predlagal prav ... Benjamin Netanjahu.