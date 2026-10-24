Muskovo rezanje z motorko po slovensko

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    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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