Muskovo rezanje z motorko po slovensko

Ambiciozni ekonomskopolitični ukrepi, ki jih pripravlja vlada tako glede obsežnih javnofinančnih razbremenitev kot strukturnih preobratov v trošenju in zaposlovanju v obdobju zaostrovanja denarne politike ECB ter povečane negotovosti na trgih dolga (obveznic), prinašajo resna tveganja za fiskalno vzdržnost in suverenost Slovenije. Zakonska pobuda slovenske vladajoče koalicije, ki jo predstavlja zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS), uvaja korenite davčne razbremenitve, kot so znižanje dohodnine za najemodajalce, vzpostavitev razvojne kapice za plačilo socialnih prispevkov najvišjih dohodkovnih razredov prebivalstva, znižanje davka na dodano vrednost, razširitev ugodnosti za normirane samostojne podjetnike in možnost prejemanja pokojnine pri polni zaposlenosti. Fiskalni ...