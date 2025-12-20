Muzej Beatlov v Buenos Airesu: zgodba človeka z največjo zbirko na svetu

Argentinec Rodolfo Vázquez je največji zbiratelj predmetov legendarnih Beatlov na svetu. To sta potrdili dve uvrstitvi v Guinnessovo knjigo rekordov: leta 2001, ko je postavil na ogled 5600 predmetov, in leta 2011, ko jih je imel v lasti 7700. Danes jih lahko predstavi več kot 11.000.

V kulturnem središču Paseo de la Plaza, na legendarni aveniji Corrientes v Buenos Airesu, Vázquez upravlja muzej, posvečen legendarni skupini. Gre za klub The Cavern Buenos Aires, ki je replika liverpoolskega, tri male dvorane, imenovane po Johnu Lennonu, Georgeu Harrisonu in Ringu Starru, in slikovito dvorišče, posvečeno Paulu McCartneyju.

Leta 2011 je Vázquez ob prvem Ringovem nastopu v argentinski prestolnici osebno spoznal legendarnega bobnarja. Neumoren argentinski zbiratelj vsako leto organizira Teden latinskoameriških Beatlov, edino tekmovanje po svetu, ki ga priznavajo Angleži. Na decembrski 25. ponovitvi so se zbrale številne skupine z vse južne celine, zmagovalec pa bo nastopil v originalnem klubu v Liverpoolu.