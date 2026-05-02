Muzej čudežev, dram, tragedij in veselja

Nacionalni nogometni muzej v Manchestru ponuja na ogled vrsto predmetov, povezanih z zgodovino svetovnega prvenstva, predvsem s starejšim delom.

V modernem zelenem trikotniku, imenovanem Urbis, na Todd Streetu, blizu znamenite anglikanske katedrale, je v Nacionalnem nogometnem muzeju predstavljena 170-letna zgodovina okroglega usnja. Muzej ima v lasti 150.000 predmetov. Dva tisoč petsto je izpostavljenih za stalni ogled. Sprejme 500.000 obiskovalcev na leto. Odkar za rdeče vrage Manchester Uniteda napada Benjamin Šeško, je Manchester zelo blizu slovenskim nogometnim ­privržencem. Muzej so odprli 6. julija 2012, štiri leta pred Muzejem svetovnega nogometa Fifa v Zürichu in enajst let pred največjim od vseh, muzejem Legende: dom nogometa v Madridu. Angleška različica je bila od leta 2001 na legendarnem stadionu Deepdale v Prestonu, domu kluba Preston North End, enega od ustanoviteljev angleške lige, lastnika prvih dveh naslovov ...