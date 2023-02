V nadaljevanju preberite:

Muzej ni spomenik. Muzej je prostor, ki na vključujoč ter javnosti dostopen način spodbuja raznovrstnost in trajnostni razvoj, etično, profesionalno, raziskovalno, družbeno odgovorno. Snovno in nesnovno dediščino hrani in predstavlja na način, ki spodbuja premišljevanje, izobraževanje, celo uživanje …

Vsem nam so znane okoliščine ustanovitve Muzeja slovenske osamosvojitve mimo širše razprave in mnenja stroke o utemeljenosti takratne vladne odločitve. Znano je tudi, da je bila odločitev močno prepletena z le eno politično interpretacijo osamosvojitve.