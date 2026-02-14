V primerjavi s »civilizirano Evropo« Balkan sploh ni tako slab

V nasprotju z drugimi velikimi polotoki na jugu Evrope, kot sta Iberski in Apeninski, so meje Balkanskega polotoka manj jasne. Balkan je v zadnjih dveh stoletjih dobil negativno konotacijo. Ta prostor odlično pozna zgodovinarka, znanstvenica in intelektualka Maria Todorova.

Je avtorica izraza balkanizem (balkanism). Z njim je označila vse zahodnjaške predstave o Balkanu kot barbarskem, eksotičnem in neciviliziranem območju v »preddverju civilizirane Evrope«. Pogovarjala sva se na dunajskem Inštitutu za humanistiko, kjer je bila Todorova nekaj mesecev gostujoča znanstvena raziskovalka.

Ali Zahodna Evropa na Balkan res gleda kot na temno klet, polno trupel?

Odvisno od tega, kako si predstavljate klet. Ni smiselno, da jo obravnavate izključno kot prostor nasilja, kjer se ljudje pobijajo med seboj. Če analizirate, koliko krvi je bilo prelite drugod po Evropi, se vam bo Balkan zdel najbolj miren del celine. Vsaka kri je grozna, bi rekel Dostojevski, in res je, da je bilo na Balkanu prelite veliko krvi, a še vedno malo v primerjavi s »civiliziranimi državami«.

Dejstvo je, da so Balkanci zelo glasni in veliko kričijo. Ljudje na Balkanu ne skrivajo svojih značilnosti, priznavajo, da so nasilni, da ubijajo ... Prosim, ne razumite me narobe: na Balkanu je bilo dokaj veliko nasilja, vendar v relativno kratkem zgodovinskem obdobju, konec 19. in v začetku 20. stoletja. To je bil čas po vojnah za združitev Italije in Nemčije, pariški komuni in drugih konfliktih, obdobje belle époque, niz desetletij, v katerih je generacija odraščala z občutkom, da je mir trajno stanje.