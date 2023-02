Na barikadah socialnih pravic

V kolumni preberite:

Na ulicah in trgih zahodnoevropskih mest, v Madridu, Parizu, Londonu, Lizboni, en val stavk sledi drugemu, množični protesti ne pojenjujejo. Vse več je nezadovoljnih in obupanih ljudi, povsod so volivci, ki so zaradi zmanjševanja socialnih pravic pripravljeni iti na barikade. Medtem je v Združenih državah predsednik uprizoril svoj najmočnejši govor doslej, večino 72-minutnega nastopa o stanju v uniji je posvetil gospodarstvu, sociali, zdravstvu, temam, ki nagovarjajo ameriški srednji razred.

Joe Biden ni govorec, kakršen je bil Barack Obama, in vendar je bil njegov nagovor naciji učinkovita konfrontacija z republikanci v kongresu in njihovimi idejami o zmanjšanju sredstev za zdravstveno in socialno varnost. Z obljubo, da bo ustvaril dobro plačana delovna mesta za delavske družine in jim zagotovil konkretno gospodarsko pomoč je odprl sezono volitev. Je zvenel nekoliko podobno kot Bernie Sanders?