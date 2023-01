Na Everestu sem izstopil iz telesa, opazoval tipa, ki sestopa – sebe

V nadaljevanju preberite:

V usodo ne verjamem, pravi alpinist Viki Grošelj. Meni, da smo ob rojstvu dobili karte, s katerimi potem igramo. Zakaj je alpinizem tako nepredvidljiv in nevaren? Ker obstaja določen odstotek objektivnih nevarnosti, na katere nimaš vpliva. Kdaj se bo serak podrl, recimo, ali kam bo priletel kamen. Če si super izkušen ali pa popoln začetnik, se ti to lahko zgodi. To moraš vzeti v zakup, tako je tudi v življenju.

»In kot sem rekel – zame je bila to igra kljub silnim naporom. Reinhold Messner je večkrat kot vrednost našega početja izpostavil to, da ob izpostavljanju ekstremnim situacijam pridobivamo takšne izkušnje, kot jih ne bi nikjer drugje. Kako se obnašati, se spraviti nazaj, ko si že čez rob, dobesedno med življenjem in smrtjo. Te izkušnje so bile zame silno dragocene. Ne poznam človeka, ki bi imel tako rad življenje, kot ga imam jaz, a je videti, kot bi ga nenehno nosil naprodaj,« je povedal.