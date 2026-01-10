Na kemalizmu zgrajeno demokracijo je prevzel politični islam

Kako razumeti demokratično državo, kjer predsednik svojega tekmeca pošlje v zapor za več kot dva tisoč let? Kam gre turška demokracija in ali je njen razvoj mogoče pravično presojati z merili Zahoda? Kako se živi v tej državi, kakšna je varnostna slika in kakšne so napovedi, pojasnjuje Saffet Akkaya, predavatelj mednarodnih odnosov na univerzi Çağ v turški provinci Mersin.

V dvomilijonskem mestu Adana na jugu Turčije, kjer živi upokojeni polkovnik turške vojske in profesor mednarodnih odnosov, je lepo. Toplo sredozemsko podnebje – sredi decembra je bilo prijetnih 19 stopinj Celzija – močno spominja na ameriško Florido, kjer je naš sogovornik v prejšnjem poklicnem življenju preživel precej časa.

Nekdanji polkovnik turškega topništva, ki je večji del vojaške kariere posvetil strateškim in načrtovalnim nalogam v okviru generalštaba, odlično razume mednarodni kontekst, v katerem je njegova geopolitično izjemno pomembna država.