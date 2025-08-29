Trump obglavil najzvestejše zaveznike, Indija zato išče nove

V nadaljevanju preberite:

Merska enota za pravilnost sveta ostaja Palestina in merska enota za nepravilnost Izrael. Notranje razpoloženje Izraelcev do vojne, genocida in kraje palestinske zemlje se je radikalno spremenilo. Tri četrtine jih že nasprotuje vsemu temu. Toda to ne premakne sionistično uročenega Benjamina Netanjahuja, ki s svojim vladnim kabinetom uživa očitno podporo zdaj že vsaj dveh predsednikov ZDA in s kapitalom močno podprtega judovskega lobija. Iz tega epicentra se bolj ali manj (ne)uspešno snuje nova podoba sveta.