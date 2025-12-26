Na smeh mi gre, ko poslušam, da je EU pri oskrbi z energenti neodvisna

Aleksander Mervar, direktor Elesa, podjetja, pristojnega za upravljanje prenosnega elektroomrežja, je človek izračunov. Po izobrazbi je ekonomist, a pozorno posluša elektroinženirje in njihovo znanje prevaja v makroekonomske kategorije. Nekaterih besed, ki so postale moderne, ne mara. Stavi pa na pametna omrežja. Zanj to ni modna beseda, temveč nujnost, ki jo je treba iz vizije spremeniti v realnost.

Ko človek sliši za pametno omrežje, pomisli na pametni telefon, torej na napravo, ki je pred slabima dvema desetletjema spremenila naš način življenja. Ali pametno omrežje za prenos in distribucijo električne energije prinaša podobno revolucijo?

Večjo! Primerjal bi jo z industrijsko revolucijo. Velikokrat poudarjam, da bo zeleni prehod, ne glede na to, ali govorimo o Španiji, Nemčiji, Kaliforniji ali o Sloveniji, obstal ali padel na omrežju. Pametna omrežja bodo sestavljala hrbtenico zelenega prehoda, omogočila bodo, da se zeleni prehod sploh uresniči. Zeleni prehod pa bo določal naš način življenja v prihodnosti.

Današnje elektroenergetsko omrežje, ki smo ga gradili praktično vse minulo stoletje, je bilo zasnovano za povsem drugačne potrebe. Do danes so se spremenile človekove potrebe, navade in tudi načini proizvodnje električne energije. Tradicionalni odjemalci postanejo proizvajalci, tradicionalni proizvajalci pa odjemalci. Ljudje smo bili včasih samo porabniki, danes smo proizvajalci – in to veliki. Te spremembe pa se ne dogajajo le na mikroravni, ampak se odražajo tudi na makroravni, torej na ravni omrežja.