Na smrt obsojeni (nekdanji) diktator

Nekaj dni po 11. septembru 2001 in terorističnem napadu na njujorška dvojčka in Pentagon je tedanji ameriški zunanji minister Colin Powell, pohlevni podizvajalec neokonservativne politike predsednika Georgea W. Busha, poklical pakistanskega predsednika Perveza Mušarafa. »Si z nami ali pa si proti nam,« se je glasil ultimat z nekaj več kot le nastavki ukaza.Združene države so pospešeno pripravljale maščevalno invazijo na Afganistan, kjer je talibski režim že več let gostil Al Kaido in njenega voditelja Osamo bin Ladna, domnevnega načrtovalca terorističnega napada, ki je preusmeril tok zgodovine. Washington je v akciji proti ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.