Na varnem je dolgčas

"Nedotaknjena samota, daleč od vsega, in vendar blizu – kaj nismo srečni? Samo pomislite, v kaj so spremenili Dolomite, v zabaviščni park. Izletniki in upravitelji bi se morali bolj zavedati pomena integritete gorskega okolja. Ne prodajati cenenih ponaredkov mesta, temveč to, kar gore so: nedosegljivi spektakel." Nives Meroi FOTO: Alex Demilia