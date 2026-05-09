Na vonj po gnijočih truplih in prah porušenega betona nisi nikoli pripravljen

V Ljubljani bo gostovala Susan Abulhawa, avtorica uspešnice Jutra v Dženinu. Spregovorila je o sionizmu, literaturi in jeziku kot prostoru spomina ter upora.

Palestinska literatura ima dolgo tradicijo. Obravnava vprašanja identitete, izgubo zemlje, odpor proti okupatorju in tudi vsakdanje življenjske stiske in kruto politično realnost. Žal večine palestinskih romanov ne moremo brati v sloveščini. Med izjemami je pripoved Jutra v Dženinu avtorice Susan Abulhawa. Palestinska pisateljica bo v prihodnjih dneh gostovala v Sloveniji. Prvotni naslov knjige je Davidova brazgotina (The Scar of David), vendar ta ni bil všeč izraelski oblasti. Je že v tem določena simbolika, da želijo sionisti spremeniti vse, kar je palestinsko, celo naslov knjige? Tako sva se odločili skupaj z založnico. Deloma zato, ker smo vedeli, da bodo knjigo prevedli v več jezikov, a naslov ima pravi pomen le v angleščini, v drugih jezikih manj. Prvotni naslov je poudarjal ...