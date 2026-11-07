Na zabavi ostanejo samo tisti, ki nekaj prispevajo

Klavir je navsezadnje tolkalo. Ko pritisnemo na tipko, kladivce udari po struni, vse drugo – legato, nežnost, iluzija neprekinjenega diha – je umetnost prikrivanja tega prvotnega udarca. Katalonsko skladateljico, pianistko in pevko Marino Herlop zanima prav to protislovje: kako iz nečesa tako fizičnega, mehaničnega in končnega ustvariti zvok, ki se izmika zakonom, če temu tako rečem, lastnega nastanka. V njeni glasbi se klavir spreminja v tolkalo, glas v zvočno pokrajino, melodija v živ organizem, ki se razvija po lastnih, pogosto nepredvidljivih pravilih. Kot da bi hotela odkriti, kaj se zgodi z glasbo, ko ji odvzamemo vse, po čemer jo običajno prepoznavamo. Skladbe so polne glasov, ki ne govorijo nobenega znanega jezika, ritmov, ki se razcepijo prav v trenutku, ko se jim začnemo ...