Nacionalistom moramo reči: Molčite, prosim!

Robert Menasse, pisatelj in esejist z Dunaja, ki se je v zadnjih dveh romanih večplastno lotil tematike delovanja EU, opozarja na nenadni premik v nov duh časa, poln cinizma in pesimizma. Tudi vojna v Ukrajini je v njegovih očeh ranljivi Evropi jasno pokazala, da mora začeti bolj skrbeti za svojo varnost in obrambo. Evropski uniji da grozijo enake nacionalistične sile, kot so pokopale habsburško monarhijo.

V pogovoru za Sobotno prilogo je govoril o tem, kako je ruski napad na Ukrajino še enkrat jasno pokazal,da EU potrebuje skupno varnostno in obrambno politiko. Opozarja na protislovje, da v času, ko Madžarska in Poljska kršita temeljna načela EU, balkanske države kot Albanija pred njenimi zavzeto izpolnjujejo njena pravila. Današnji položaj na stari celini ga navdaja s pesimizmom.