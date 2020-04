FOTO:Nacionalizem, socializem in populizem kot simptomi koronavirusa

Za nekatere je covid-19 bolezen globalizacije. Raznesli so ga letalski promet, turizem, migracije in tesne poslovne ter osebne mednarodne povezave, najbolj prizadeva v centrih gospodarske in politične moči. Ameriški predsednik Donald Trump po koncu zdravstvene krize že napoveduje še večji gospodarski razcvet, a je že pred pandemijo udrihal po gospodarskih temeljih globalizacije, kakršno smo poznali doslej. Nastopa čas za rivalske ideologije nacionalizma, socializma, populizma? Kyle Kulinski vsekakor verjame, da je v ZDA že prevladal demokratični socializem. »Mediji končno ugotavljajo, da je imel Bernie Sanders ves čas ...