Nemško nacistično zlo je judovsko orožje: zakaj Nemčija ostaja proizraelska

V nadaljevanju preberite:

Za današnjo Nemčijo, ki svojo povojno identiteto utemeljuje z demokracijo in antinacizmom, je varnost Izraela del nemškega državnega interesa. Slednje je marca 2008 v izraelskem parlamentu izjavila tedanja nemška krščanskodemokratska kanclerka Angela Merkel (CDU) med enim od svojih osmih obiskov v judovski državi.

Njena izjava je v Nemčiji postala del geopolitičnega leksikona. Po napadu Hamasa na Izrael oktobra 2023, ko je bilo vse od holokavsta umorjeno največ Judov, je v zvezi z Izraelom skoraj iste besede podpore in solidarnosti izgovoril tudi donedavni nemški socialdemokratski kancler Olaf Scholz (SPD). Sedanji kancler Friedrich Merz (CDU) pa je že pred izvolitvijo povedal, da bo izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko obiskal Nemčijo kljub nalogu mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za njegovo prijetje.