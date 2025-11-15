Filmski režiser Nadav Lapid: Problem so vedno dobri Izraelci

Z novim filmom Da ostro kritizira izraelsko družbo po 7. oktobru. »Izkazalo se je, da smo veliko bolj Izraelci kot pa umetniki,« očita tudi sebi in kolegom.

V tujini najbolj proslavljeni izraelski cineast zadnjega časa Nadav Lapid v svojem delu in izjavah domovini ne prizanaša. Njena bolna duša je pred leti pripomogla k njegovemu dokončnemu prostovoljnemu izgnanstvu v Pariz. Čeprav je že večkrat napovedal, da je s to temo opravil, ostaja v središču njegovega ustvarjanja. Zato mu je bilo kristalno jasno, da mora posneti film o posledicah 7. oktobra – in pri tem je šel na vse ali nič. *** Ko sva prek nekaj kratkih sporočil prvič navezala stik, je ravno razvijal novi scenarij. Bilo je v začetku leta 2023, nekaj mesecev pred mojim potovanjem v Izrael in na okupirani Zahodni breg zgodaj poleti. Potem pa je prišel 7. oktober. Iz prvotne zgodbe o uslužnem in pohlevnem umetniku je naposled nastal Da, groteskna freska sodobne izraelske družbe, ki je ...