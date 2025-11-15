Filmski režiser Nadav Lapid: Problem so vedno dobri Izraelci

Z novim filmom Da ostro kritizira izraelsko družbo po 7. oktobru. »Izkazalo se je, da smo veliko bolj Izraelci kot pa umetniki,« očita tudi sebi in kolegom.
Po njegovem mnenju je ena od zgodovinskih nalog umetnosti, da govori resnico, medtem ko jo drugi prikrivajo. FOTO: Starpix APA-picturedesk/AFP
V tujini najbolj proslavljeni izraelski cineast zadnjega časa Nadav Lapid v svojem delu in izjavah domovini ne prizanaša. Njena bolna duša je pred leti pripomogla k njegovemu dokončnemu prostovoljnemu izgnanstvu v Pariz. Čeprav je že večkrat napovedal, da je s to temo opravil, ostaja v središču njegovega ustvarjanja. Zato mu je bilo kristalno jasno, da mora posneti film o posledicah 7. oktobra – in pri tem je šel na vse ali nič.
Ko sva prek nekaj kratkih sporočil prvič navezala stik, je ravno razvijal novi scenarij. Bilo je v začetku leta 2023, nekaj mesecev pred mojim potovanjem v Izrael in na okupirani Zahodni breg zgodaj poleti. Potem pa je prišel 7. oktober. Iz prvotne zgodbe o uslužnem in pohlevnem umetniku je naposled nastal Da, groteskna freska sodobne izraelske družbe, ki je ...
