Naftna kriza traja že dolgo. Zlom je bil le vprašanje časa

Aaron Zubaty je eden vodilnih ljudi ameriške industrije obnovljivih virov energije in partner v podjetju Map Energy. Njegovo podjetje gradi velike sončne in vetrne elektrarne ter razvija baterijski sistem shranjevanja energije. Kalifornijski poslovnež in raziskovalec, ki je doštudiral na Stanfordu, je prepričan, da je zlom naftnega trga velika priložnost za energetski preskok v postopno razogljičenje industrije in družbe.Kako bo naftni zlom v Združenih državah – in tudi drugod po svetu – vplival na prihodnost obnovljivih virov energije?V poslih, ki so povezani z obnovljivimi viri energije, sem že več kot dvajset let. Lahko ...