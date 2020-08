FOTO:Nagrajevalni sistem ni enosmerna avtocesta naravnost k užitku

Je avtor uspešnic Mastna laž in Oprani možgani. V prvi je raziskal, zakaj so dandanes mnogi debeli in bolni in zakaj se je to zgodilo v pičlih tridesetih letih; v drugi pa, zakaj ugodje zamenjujemo za srečo in zakaj se ta pojma zdita tako podobna.V knjigi Oprani možgani, v izjemnem prevodu Aleša Učakarja je izšla pri Mladinski knjigi, dr. Lustig razloži, zakaj ugodje zamenjujemo za srečo in zakaj se ta pojma zdita tako podobna, in pojasni osnovo našega doživljanja obojega ter kako užitek in sreča vplivata drug na drugega. Razgrne ozadje tega, kako so se poslovna sfera in zahodne države polastile najnovejših ugotovitev ...