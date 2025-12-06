Težko je bilo dobiti partnerja, saj so se vsi bali posledic sevanja

Šestega avgusta 1945 je bila Keiko stara osem let. Leto dni pred katastrofo se je družina preselila iz središča mesta v Ušitamači na robu Hirošime, ki je dobra dva kilometra oddaljen od hipocentra eksplozije. »Oče je bil namreč trdno prepričan, da bodo Američani udarili tudi po Hirošimi. Uničevali so mesto za mestom, toda Hirošime se do takrat še niso dotaknili. Kar je bilo nenavadno. Zato je oče vztrajno trdil, da bodo bombe prej ali slej začele padati tudi po našem mestu. Imel je prav. A bomba je bila samo ena …«

V družini je bilo šest otrok. Keiko je bila četrta po vrsti. Starejša brata sta tistega dne morala na delo kot vsi odrasli šolarji. Eden je bil v mestu, drugi na bližnjem polju s krompirjem. Keiko je ostala doma. Oče ji je že zgodaj zjutraj dejal, naj ne gre v šolo. Slutil je namreč, da se bo tega dne zgodilo nekaj zelo slabega.