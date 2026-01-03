Naj bodo moje hčere zadnje, ki so morale umreti

To, kar se danes dogaja v največjem koncentracijskem taborišču na svetu, je genocid. Diagnoza je tu jasna, pravi Izeldin Abulaiš. To je holokavst enaindvajsetega stoletja, ki ga – za razliko od holokavsta med drugo svetovno vojno – ves svet zdaj že dobri dve leti spremlja v živo. In ne naredi ničesar, da bi ga ustavil. Gaza namreč še naprej umira.

»Trumpov izraelski načrt za Gazo ne potrebuje dvajset točk. Dovolj bi bile tri: konec okupacije, ki je glavni vir zla, kazen za vojne zločine in ustanovitev palestinske države. To je bistvo. Toda tega ni v tem načrtu. V njem ni niti besede o žrtvah ne o odgovornosti. Zato je ta načrt samo še en kos papirja, ki ne rešuje ničesar,« pravi dr. Abulaiš.