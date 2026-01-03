  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Naj bodo moje hčere zadnje, ki so morale umreti

    Izeldin Abulaiš je zdravnik, ki ga pozna ves svet. Sloviti doktor iz Gaze. Rojen v begunskem taborišču Džabalija, ki ga danes ni več.
    Ubite hčere so morali pokopati nekaj kilometrov stran od groba njihove mame Nadie. Izraelska vojska ni dovolila, da bi bile pokopane skupaj z njo. FOTO: Mohammed Salem/Reuters
    Ubite hčere so morali pokopati nekaj kilometrov stran od groba njihove mame Nadie. Izraelska vojska ni dovolila, da bi bile pokopane skupaj z njo. FOTO: Mohammed Salem/Reuters
    Branko Soban
    3. 1. 2026 | 05:00
    20:21
    To, kar se danes dogaja v največjem koncentracijskem taborišču na svetu, je genocid. Diagnoza je tu jasna, pravi Izeldin Abulaiš. To je holokavst enaindvajsetega stoletja, ki ga – za razliko od holokavsta med drugo svetovno vojno – ves svet zdaj že dobri dve leti spremlja v živo. In ne naredi ničesar, da bi ga ustavil. Gaza namreč še naprej umira.

    »Trumpov izraelski načrt za Gazo ne potrebuje dvajset točk. Dovolj bi bile tri: konec okupacije, ki je glavni vir zla, kazen za vojne zločine in ustanovitev palestinske države. To je bistvo. Toda tega ni v tem načrtu. V njem ni niti besede o žrtvah ne o odgovornosti. Zato je ta načrt samo še en kos papirja, ki ne rešuje ničesar,« pravi dr. Abulaiš.

    Izeldin AbulaišGazaPalestinagenocidVojna v GaziBližnji vzhodotrocivojni zločini

