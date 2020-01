Naj gre vse k vragu

To kolumno pišem sredi avstralskih ognjenih zubljev. Nebo nad Melbournom je zavito v gosto rdečkasto meglo. Ko stopiš iz letala, se hitro zaveš, da je megla v resnici dim, kajti v obraz ti butne smrdeč zrak in ob veliki vročini te takoj požene, da poiščeš zaprti prostor, kjer se boš vsaj malo ohladil in umaknil od groze zunaj. Na naslednjem letalu, ki me popelje na vzhod države, kjer sem gostja poletne šole ene od univerz, iz zraka opazujem, kako rdečkaste megle kar ni konca. Letalo je nabito polno družin s kričečimi otroki, ki odhajajo na šolske počitnice in se obnašajo, kot da se okoli njih ne dogaja nič ...