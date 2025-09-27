Naj imajo Nemci psa, Slovenci imamo svoje adute

V nadaljevanju preberite:

Nemško gospodarstvo je dolgo delovalo kot zanesljiv avtomobil, ki je po avtocesti uspeha drvel s pomočjo poceni ruskega plina. Ko je zmanjkalo goriva, je avtomobil začel izgubljati moč in bil manj konkurenčen. Hkrati je cesta vse težavnejša. Na njej se pojavljajo luknje, ki jih s carinskim kladivom ustvarja ameriški predsednik Donald Trump, nemškemu dizelašu vse pogosteje zapre pot kitajski električni superavto, ob cesti pa povzročajo dodatne preglavice preštevilni prometni znaki z različnimi omejitvami in zahtevami, ki jih je postavila Evropska unija. Voznik tega avtomobila se mora odločiti, kako bo popravil in moderniziral svoje vozilo. Sicer bo sopihal po levem voznem pasu avtoceste kot naloženi zastareli romunski kombiji.