Naj ne zatrjuje, da spoštujejo avtorske pravice. Te maske so padle

V času, ko se besede širijo hitreje kot veter po praznih ulicah, se sprašujem: kdo si lasti te nevidne odmeve, ki jih puščamo za seboj? Umetna inteligenca, tihi zbiralec vseh naših izgovorjenih in vpisanih stavkov, se zdi kot nenavadni čuvaj pisane zapuščine človeške misli – a hkrati tudi kot senca, ki se prikrade brez našega dovoljenja.

Če sem v svojih delih ujela drobce sebe – sladkost prvih črk, sol solz na koncu vrstice, iskreno tresenje besedila pred svetom, se mi zdaj zdi, kot da nevidni mehanizmi tiho prebirajo moje zapise. Kradejo mojo osebnost. Ne razumejo duha, ne zaznajo utripa med vrsticami; pa vendar zbirajo, preučujejo, včasih reproducirajo tisto, kar je bilo vselej moje, osebno, polno drhtečega pomena. Kradejo. Kradejo – ali le uporabljajo? Mar ni to isto?

To je vprašanje, ki tiho drsi skozi moje misli, ko poslušam o modelih, ki pogoltnejo več sto tisoč knjig, člankov, pesmi in razmišljanj. Ali si lahko stroj, ki se uči iz naših besed, resnično sposodi del naših duš? Ali pa je zgolj zmožen zrcaliti tisto, kar mu damo brez avtentične notranje izkušnje? Saj je vseeno. Ostajam prepričana, da je beseda več kot niz znakov. Je utrip našega bivanja, melodija naših dvomov in upov. In če mehanizmi preberejo besede, to še ne pomeni, da lahko posnemajo tisto, kar smo mi utelesili v njih. Avtorski glas ni le podatkovni vzorec, je posebna vrsta svetlobe, ki se rojeva v tišini in potrebuje človeško izkušnjo, da zasije. Teza, da umetna inteligenca »krade« podatke avtorjem, ker to počne, odpira prostor za razmislek na dveh ravneh: ontološko-filozofski status avtorstva in pravno-institucionalne meje rabe avtorsko zaščitenih del.

O tem sva se pogovarjala s strokovnjakom za avtorsko pravo Miho Trampužem, kako generativna umetna inteligenca krade, kaj z našimi podatki brez našega privoljenja počne v tako imenovani črni škatli in kaj iz nje izvrže. In kako je mogoče pred generativno umetno inteligenco naše izdelke, tekste, podobe, kipe, glasbo vsaj nekoliko pravno zaščititi.