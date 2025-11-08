Naj se babe v te reči ne mešajo

V nadaljevanju preberite:

To ni obračunavanje. No, bodimo iskreni, je, vendar ne s posameznikom, četudi je prav posameznik tisti, na katerem bomo stali, nanj stopili, da bi videli. Ima ime? Ima, seveda. Klicali ga bomo Andrej Brvar.

Pesnik, publicist in urednik Andrej Brvar (1945), prejemnik Glazerjeve nagrade, zlatnika poezije in Prešernove nagrade za življenjsko delo, je ob svoji osemdesetletnici v intervjuju za Delo nedavno zatrdil sledeče: »Če se omejimo zgolj na slovensko književnost, ki jo še najbolje poznam, imamo opraviti z vrsto premikov, med njimi je tudi feminizacija literature. Število avtoric je izjemno, morda prek razumne mere.«

In zdaj smo tu: na točki, kjer se prične obračunavanje z razumno mero.