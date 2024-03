Najbolj modre oči

V nadaljevanju preberite:

Odraščal je v predmestju Corka, v družini s štirimi otroki, on je najstarejši. Oče in mama sta bila učitelja. Oče je navdušen glasbenik, ki igra več instrumentov. Njihova hiša je bila polna glasbe in police so se šibile pod številnimi knjigami. »Knjige so me največ naučile o igralskem poklicu, o empatiji, o tem, kako sočustvovati z nekom drugim, kako se vživeti vanj.« Začel je kot glasbenik. Z mlajšim bratom sta še v srednji šoli ustanovila rock skupino The Sons of Mr. Green Genes, toda potem je ugotovil, da se ne bo nikoli mogel povsem posvetiti glasbi. Vpisal je pravo, a ni končal niti prvega letnika.

Začel je igrati v amaterskem gledališču. Odšel je na avdicijo za predstavo Disco Pigs in vse se je obrnilo na glavo, saj je vlogo dobil in predstava je postala kultna, po njej pa so posneli prav tako kulten film. Njegova prezenca na platnu je bila čarobna, a svetovno slavo je doživel šele z vlogo v filmu režiserja Kena Loacha Veter, ki trese ječmen, temni zgodbi o nastanku Ire, ki se dogaja leta 1920 in govori usodi dveh bratov. Film je zmagal na canskem festivalu. Odličen je bil tudi v filmu Zajtrku na Plutonu režiserja Neila Jordana, v katerem je igral žensko, ujeto v moškem telesu.

Gledalcem se je še posebej priljubil kot Tommy Shelby v odlični televizijski seriji Birminghamske tolpe. Vendar mu vloga ni padla z neba. Režiserja Stevena Knighta je moral prepričati, da kljub angelskemu obrazu lahko igra nevarnega gangsterja, ki mu je vdihnil tudi posebno nežnost. Serija je kot kakšni Sopranovi med angleškim delavskim razredom ali pripoved o tem, kako se je Karl Marx skrivaj pridružil Don Corleonu. Ustvarjalci napovedujejo tudi filmsko verzijo serije.