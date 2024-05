Najbolj občutljiva zunanjepolitična odločitev v dveh desetletjih

V nadaljevanju lahko preberete:

»Ali je res, da Volk bremza priznanje Palestine,« me je v dneh zasedbe Fakultete za družbene vede vprašala ena od študentk, ko me je radovednost pripeljala na ogled fakultete, ki jo je pred desetletji obiskoval tudi sedanji državni sekretar za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost.

Vojku Volku sem poslal sporočilo z vprašanjem. Odgovoril je primorsko temperamentno in nekoliko dialektično. Da priznanju Palestine nikakor ne nasprotuje. Da pa je ob tem dejanju pomembno doseči čim večje učinke. Naj mednarodno priznanje ne bo samo sebi namen, temveč naj bo v funkciji koraka k miru. V naslednjih dneh se Slovenija po eni strani ni pridružila konvoju, ki so ga sestavljale Španija, Irska in Norveška.

Vladno stališče, v katerem je bilo mogoče zaznati Volkove avtorske poteze, je bilo, da mora pred priznanjem nekatere pogoje izpolniti tudi palestinska stran. Prvotna časovnica je govorila o tem, da bi vlada predlog sklepa o priznanju Palestine v državni zbor poslala do sredine junija. Po odločitvi Španije, Irske in Norveške ter po brutalnih zločinih izraelske strani v Gazi se je časovnica zavrtela hitreje