FOTO:Največja težava pri porodu je izguba individualnosti

Je edina doktorica znanosti s področja babištva v Sloveniji in na območju nekdanje Jugoslavije (doktorirala je v Veliki Britaniji), nekdanja predstojnica oddelka za babištvo na ljubljanski zdravstveni fakulteti, predsednica Balkanskega združenja babic in samostojna babica. Spremljala je 2200 porodov v porodnišnicah in približno 300 porodov doma, najdaljši na domu je trajal pet dni. V času, ko so zaradi epidemije koronavirusa v Sloveniji možnosti izbire glede poroda okrnjene, porodi na domu prepovedani, očetje pa določeno obdobje niso mogli prisostvovati rojstvom svojih otrok v porodnišnicah, sva se s Tejo Škodič Zakšek ...