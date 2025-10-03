  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Naklepne, serijske, industrijske, orkestrirane izmišljotine

    Nosimo pikro oznako, da smo mainstream medij. A naš poslovni model ne temelji na objavi naklepnih izmišljotin.
    Papir ne prenese vsega. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Papir ne prenese vsega. FOTO: Leon Vidic
    Ali Žerdin
    3. 10. 2025 | 20:00
    3. 10. 2025 | 20:33
    6:29
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Med igralnimi avtomati sedi prvak težkega metala Lemmy, v eni roki drži časopis, pozorno ga bere, z drugo roko svetu in domu kaže iztegnjen sredinec. Ah, Lemmy je skoraj do smrti bral časopise. Fotografijo poobjavim. Letijo srčki in dvignjeni palci. Prijetno mi je, ko zaznam, kako se ljudje iz mojega mehurčka strinjajo, da je branje časopisov pomembno. Potem sporočilo: fotografija, ki jo objavljaš, je generirana s pomočjo umetne inteligence. Ponaredek. Sramota. Preverjam. Podatkov o avtorju ne najdem. Obstaja nekaj fotografij Lemmyja v igralnem salonu, vendar na njih ne bere časopisa. Kot ljubiteljski uporabnik umetne inteligence vprašam mašino, ali gre za ponaredek ali original. UI odgovori, da je s sliko vse ok. Zapletem se v polemiko, med katero dokazujem, da je slika Lemmyja, ki bere časopis, neoporečna. Čez nekaj minut, ko sem soočen s trdnimi dokazi o ponaredku, fotografijo osramočeno izbrišem.

    Več iz teme

    novinarstvoGazauboji novinarjevdružabna omrežja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

