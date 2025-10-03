Naklepne, serijske, industrijske, orkestrirane izmišljotine

V nadaljevanju preberite:

Med igralnimi avtomati sedi prvak težkega metala Lemmy, v eni roki drži časopis, pozorno ga bere, z drugo roko svetu in domu kaže iztegnjen sredinec. Ah, Lemmy je skoraj do smrti bral časopise. Fotografijo poobjavim. Letijo srčki in dvignjeni palci. Prijetno mi je, ko zaznam, kako se ljudje iz mojega mehurčka strinjajo, da je branje časopisov pomembno. Potem sporočilo: fotografija, ki jo objavljaš, je generirana s pomočjo umetne inteligence. Ponaredek. Sramota. Preverjam. Podatkov o avtorju ne najdem. Obstaja nekaj fotografij Lemmyja v igralnem salonu, vendar na njih ne bere časopisa. Kot ljubiteljski uporabnik umetne inteligence vprašam mašino, ali gre za ponaredek ali original. UI odgovori, da je s sliko vse ok. Zapletem se v polemiko, med katero dokazujem, da je slika Lemmyja, ki bere časopis, neoporečna. Čez nekaj minut, ko sem soočen s trdnimi dokazi o ponaredku, fotografijo osramočeno izbrišem.