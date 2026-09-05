Namesto subvencij za vse moramo podpreti projekte z višjo dodano vrednostjo

Najpogosteje izrečena besedna zveza je bila visoka dodana vrednost. Anže Logar priznava, da ima kot minister ambiciozne cilje, ki pa so predvsem gospodarski, čeprav zastopa tudi področje dela. V združenem ministrstvu se je tako znašel med delodajalci in delavci, zato pričakuje konflikt. A ta naj bi bil konstruktiven, saj da so vsi v istem čolnu. Prevzeli ste ogromno ministrstvo. Na predstavitvi ste dejali, da bo ena vaših prvih nalog integracija vseh štirih področij – gospodarstva, dela, športa in turizma. Ste to že izpeljali? Pri prostorski integraciji zaradi prostorskih omejitev doslej še nismo mogli narediti koraka naprej. A pomembnejša je vsebinska integracija, kjer se trije državni sekretarji odlično dopolnjujejo med seboj. Vsak je strokovnjak na svojem področju in imajo izkušnje iz ...