Namesto subvencij za vse moramo podpreti projekte z višjo dodano vrednostjo

Minister za gospodarstvo, delo in šport je napovedal spremembe na področju subvencij podjetij, davčne politike, stanovanjske gradnje, agencije Spirit ...
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Anže Logar je v intervjuju napovedal spremembe na področju subvencij podjetij, davčne politike, agencijskih delavcev, agencije Spirit ... FOTO: Blaž Samec
Najpogosteje izrečena besedna zveza je bila visoka dodana vrednost. Anže Logar priznava, da ima kot minister ambiciozne cilje, ki pa so predvsem gospodarski, čeprav zastopa tudi področje dela. V združenem ministrstvu se je tako znašel med delodajalci in delavci, zato pričakuje konflikt. A ta naj bi bil konstruktiven, saj da so vsi v istem čolnu.
Prevzeli ste ogromno ministrstvo. Na predstavitvi ste dejali, da bo ena vaših prvih nalog integracija vseh štirih področij – gospodarstva, dela, športa in turizma. Ste to že izpeljali?
Pri prostorski integraciji zaradi prostorskih omejitev doslej še nismo mogli narediti koraka naprej. A pomembnejša je vsebinska integracija, kjer se trije državni sekretarji odlično dopolnjujejo med seboj. Vsak je strokovnjak na svojem področju in imajo izkušnje iz ...
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