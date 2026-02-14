Pet odstotkov za obrambo ni zaradi Rusije, ampak da ZDA ne zapustijo Nata

Evropejci pogosto usmerjamo jezo proti ameriški politiki in ameriškim predsednikom, še posebej Trumpu (tudi jaz), vendar s tem prikrivamo bistveno neprijetnejše dejstvo: za lastno varnost je v prvi vrsti odgovorna Evropa sama. Kritizirati ZDA, hkrati pa svojo varnost, način življenja in politično stabilnost graditi na ameriški vojaški moči, ni izraz neodvisnosti, temveč odvisnosti, olepšane z moraliziranjem.

Evropa si želi enakovrednega položaja z ZDA, govori o strateški avtonomiji in vlogi globalnega akterja. Če želi biti obravnavana kot enakovredna sila, mora tako tudi ravnati. Prvo in ključno vprašanje pri tem je Rusija, saj rešitev tega konflikta za Evropo določa vse ostalo. Vojna poteka na evropskih tleh, v neposredni soseščini Evropske unije. Ukrajina trenutno plačuje ceno evropskega udobja, notranjih političnih razdelitev in dolgoletne nepripravljenosti, da bi obrambo obravnavali kot resno in prednostno proračunsko postavko. Ukrajini bi morali dati vse potrebno, da v vojni zmaga, saj le poraz Rusije zagotavlja nekoliko dolgoročnejšo varnost na evropski celini. Nikakor pa ne varnosti za vselej. Trumpova želja po okupaciji Grenlandije kaže, da bodo varnostni izzivi na evropsko celino prihajali tudi od drugod.

Evropska obrambna politika je postala simbolična. Namesto dejanske vojaške moči Evropa izvaža resolucije, konference in skupne izjave. To nima nikakršne zastraševalne (odvračalne) vrednosti. Nasprotnikom ni treba ugibati, kako bo Evropa reagirala – dovolj je, da na internetu preberejo zapisnike sestankov. Dejstvo, da je le šest evropskih držav poslalo majhen kontingent vojakov na Grenlandijo, je sramotno. Slovenija je bila tokrat z dvema častnikoma vsaj simbolno na pravi strani zgodovine.