Napad na Iran: Ko Evropa izgubi še zadnji kanec etičnosti

Preden so Združene države leta 2003 napadle Irak, je administracija Georgea W. Busha eno leto javno najavljala vojno in si prizadevala za resolucijo varnostnega sveta. Prošnjo za odobritev Združenih narodov je nato opustila zaradi nasprotovanja številnih držav. Naposled ji je uspelo prepričati zaveznike, približno dvajseterico držav, ki so se kot »koalicija voljnih« pridružili ameriški invaziji na Irak.

Ko je predsednik Donald Trump minuli konec tedna sprožil vojaško in politično najbolj tvegano vojaško operacijo ZDA na Bližnjem vzhodu – proti Iranu in skupaj z enim partnerjem, Izraelom –, evropskih vlad ni predhodno niti formalno seznanil z napadom. Washington je komaj koga sploh vljudnostno obvestil tik pred tem, na primer Nemčijo, večina držav ni prejela klica. Multilateralizem je propadel, Evropa, tako kot Združeni narodi, je irelevantna, pri čemer gre za vojno, ki neposredno prizadeva njeno varnost in njene interese.