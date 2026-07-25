Napad s hrbta desnega bočnega branilca Juana Janse

Tanja Fajon si je žogo elegantno namestila na levico. Potem ko je opravila večino dela na igrišču, mora žogo le še potisniti v nebranjen del mreže. In prihodnost bo njena. Ekipa Tanje Fajon je na najpomembnejši tekmi turnirja izgubila, a sama je pred prestopom v tujino. V nov klub. V močnejšo ligo. Z novimi delodajalci se je že dogovorila, Kaja Kallas jo vidi v svoji enajsterici, v kateri bi zamenjala Portugalca Cravinha. Od podpisa pogodbe jo loči zgolj še zadnje dejanje.

Torej, Tanji Fajon gre vse od nog, oprostite, rok, dokler … Dokler ji v hrbet v slogu najbolj pobalinskih argentinskih branilcev v modro-rumenem dresu ne prileti desni bočni branilec Janez Janša. Juan Jansa. Tanja Fajon ne more nadaljevati igre, a sodnikova piščalka je nema. Prestop je splaval po vodi. Njeno mesto v enajsterici visokih predstavnikov EU bo zasedla Danka Birgitte ­Markussen.